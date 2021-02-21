Манойло назвал пресс-конференцию Волкова и Жданова в ЕС требованием кураторов

Леонид Волков и Иван Жданов планируют дать пресс-конференцию для европейских СМИ в Брюсселе в понедельник, 22 февраля, накануне видеоконференции с участием министров стран Евросоюза, сообщило издание EUobserver. По информации издания, парламентарии в Брюсселе будут обсуждать и новые санкции против граждан России, а встреча соратников Навального с прессой пройдет в посольстве Литвы. В этой стране проживает Леонид Волков, а с недавнего времени также находится Жданов.

Политолог Андрей Манойло полагает, что выбрать эту площадку их заставили кураторы: на территории посольства соратники Навального под контролем и точно не скажут ничего лишнего.

«Это желание не Волкова и Жданова, а требования кураторов. Если вдруг что-то пойдет не так и начнется болтовня, все это дело быстро свернут. Плюс возможность модерировать — вдруг попадется какой-то любопытный европеец, который решит задавать неудобные вопросы. Полагаю, что все их заявления давно написаны и согласованы», — сказал он в беседе с ФАН.

Политолог отметил и позитивный момент в том, что ближайшие к Навальному люди начали открыто заявлять о себе. Пока он в тюрьме, соратники борются за власть между собой и определяют, кому достанется сформированный им «бизнес», а в пылу борьбы могут сами похоронить свое дело.

«Бизнес со всеми этими псевдоразоблачениями и роликами остался бесхозным. Это не абстрактные разговоры про свободу и демократию, это конкретные потоки денег, возможность их контролировать, чтобы к рукам прилипало. Деньги — это власть, у второго эшелона сейчас стоит вопрос, кто ее получит? Когда Навальный присел, стало понятно, что желающих немалое количество, у каждого в коллективе Навального есть амбиции. Сейчас эти двое спешат заявить о себе — поэтому и пресс-конференция. Кто больше будет там кукарекать, тот и займет вакантное место. Они могут сами стать могильщиками своего дела, без участия своих политических соперников», — добавил Манойло.

Ранее источники ТАСС в дипломатических кругах рассказали, что большинство представителей стран ЕС против введения персональных санкций для близких к Кремлю российских бизнесменов, и, по всей видимости, ограничения коснутся только круга чиновников и политиков. Источник EUobserver также подтвердил, что даже традиционно недружественные к России страны Балтии сейчас настроены выбрать минималистичный вариант ответа. О необходимости включить «олигархов» в список корреспондентам издания сказал представитель лишь одного восточноевропейского государства.