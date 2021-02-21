Разин обрушился с критикой на Малахова из-за Дани Милохина

Москва, 21 февраля. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин раскритиковал блогера Даню Милохина за эпатажный вид и возмутился, что ведущий Андрей Малахов сравнил его с певцом Юрием Шатуновым.

Разин пришел в негодование, услышав, что Милохина сравнили с солистом именитого коллектива. По его мнению, между Юрием и Даней огромная разница. Он подчеркнул, что Шатунов, как и другие участники «Ласкового мая», состоялся как артист и семьянин.

Продюсер также прошелся по недавнему образу Милохина, который предстал в женском платье.

«Никто из нас никогда не одевался в женскую одежду, никто никогда не хайповал на запрещенных препаратах», — приводят «Дни24» слова Разина.

Он также высказался насчет Андрея Малахова, который сделал возмутившее его сравнение. По мнению продюсера, ведущий хочет таким образом раскрутить блогера.

«Считаю, что солистам группы «Ласковый май» нужно держаться от такой «рекламы» подальше», — добавил 57-летний Разин.

Даня Милохин прославился благодаря видео, которые он выкладывал в социальной сети TikTok. Сейчас на его счету записи треков с Николаем Басковым и Тимати.