США намерены использовать Узбекистан в противостоянии с Россией

Москва, 21 февраля. Территориальное влияние России и Китая в Центральной Азии не устраивает США, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Госдеп США намерен направить деньги на развитие «независимых СМИ» в Узбекистане, на продвижение прав человека и расширение «экономических возможностей» граждан этой страны. Данная программа отражает основные приоритеты Вашингтона в Центральной Азии. За счет якобы «независимых СМИ» Соединенные Штаты ведут в регионе «просветительскую деятельность». К примеру, там работает печально известное «Радио Свобода», именуемое «Радио Азаттык».

С момента распада СССР постсоветские республики для американского руководства представляют большой интерес, поскольку рядом находится РФ. При этом новый президент США Джо Байден не скрывает своих намерений заниматься «сдерживанием» России. В беседе с «Политикой Сегодня» американист Блохин отметил, что для США Центральная Азия, Белоруссия, Кавказ — это точки давления на Москву. В качестве примера эксперт привел Мюнхенскую конференцию по безопасности, на которую не пригласили Россию и Китай.

«Это американская геополитическая константа, которая рассматривает Россию и Китай в качестве угроз своему мировому лидерству. Мы называемся у них «реваншистскими державами», которые бросают вызов США», — отметил Блохин.

Американист напомнил, что еще в 1992 году замминистра обороны США Пол Вулфовиц призвал не допускать появления объединившихся государств на постсоветском пространстве, которые могут бросить вызов Вашингтону. Но стоит отметить, что отношения РФ и Узбекистана сейчас только укрепляются. Недавно страны подписали соглашение о расширении преподавания русского языка в республике.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов заявил, что Запад использует СМИ и различные интернет-площадки для ведения информационной войны против России. В частности, западные страны финансируют издание «Проект», которое позиционирует себя как независимое СМИ, занимающееся «обличающими» российскую власть расследованиями.