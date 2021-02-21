Снегопад в Петербурге: подкрепление вышло на улицы города для борьбы с непогодой. ФАН-ТВ

Мощный снегопад обрушился на Санкт-Петербург 21 февраля, буквально за несколько часов выпало 39% месячной нормы осадков.
Коммунальные службы города были полностью подготовлены к непогоде. С самого утра снегоуборочные машины и дворники устраняют последствия ночной метели.
«Мы работаем по 12 часов. С 7:00 до 19:00. Потом вторая смена — опять так же», — рассказал о расписании работник коммунальной службы Петербурга Александр.
Чтобы обеспечить автомобилистам и пешеходам безопасность движения, коммунальщики работают на проезжих частях и тротуарах, в скверах и парках. Очищенные от снега дороги и тротуары посыпают песко-соляной смесью.
«Замечательно справляются. <...> Вот, я там шла по дорожке, и такой хороший красивый трактор навстречу нам ехал. Я его с большой радостью встретила и помахала ему», — поделилась жительница Санкт-Петербурга Ольга Федорченко.
Сотрудники коммунальных служб города к настоящему моменту успешно справляются с поставленной задачей и продолжают бороться с последствиями снегопада.
«Видно, что они стараются. Видно, что все-таки делается работа большая. Так как я как раз климатолог, я знаю, что это, так сказать, близко к экстремальным значениям. Это действительно редко бывает, раз в несколько десятков лет. Такое количество — за один день. Так что, конечно, нагрузка необычная. Будем надеяться, что справятся», — добавила петербурженка Елена Иванова.