Стресс одного из партнеров может приводить к появлению лишних кило у другого

Вашингтон, 21 февраля. Ученые из Соединенных Штатов научным образом объяснили связь между стрессом одного партнера в отношениях и лишним весом другого.

Исследователи из Мичиганского университета в США провели эксперимент. Они на протяжении некоторого времени наблюдали за состоянием женщин, чьи мужья переживали стресс. Ученые оценивали то, как меняются физические характеристики представительниц прекрасного пола.

«У 70% испытуемых были проблемы с излишней массой тела. А стоило мужьям найти решение, резко повеселеть или просто порадовать любимых цветами, как стрелка весов тут же ползла вниз», — сказано в сообщении ученых.

Сбросить лишний вес может помочь чашка кофе за полчаса перед тренировкой. Такой вывод сделали исследователи из Испании. Ученые провели эксперимент, участниками которого стали 15 мужчин возрастом до 32 лет.