Киев, 21 февраля. Введение санкций Киева против российской компании «Спортмастер» нанесет существенный вред национальной экономике Украины, считает киевский предприниматель Александр Меламуд.

По словам бизнесмена, который является совладельцем ТРЦ Dream Town, украинская власть потеряла многомиллионные налоговые поступления после введения ограничений против российских компаний. Плюс ко всему около четырех тысяч граждан теперь лишены работы. Ситуация также негативно отразилась на инвестиционном климате.

«Не останавливайтесь на достигнутом, дорогая власть!» — иронично написал Меламуд в социальной сети.

Бизнесмен подчеркнул, что предприятия, на которые наложили санкции, соблюдали все законы Украины и не лезли в политику.

Федеральное агентство новостей сообщало, что украинский президент Владимир Зеленский утвердил санкции СНБО в отношении 19 компаний и восьми человек.