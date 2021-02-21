Хронический недосып может повлиять на структуру головного мозга

Осло, 21 февраля. Бессонные ночи могут привести к печальным последствиям, считают нейробиологи из Норвегии, изучавшие влияние отсутствия сна на структуру мозга.

Ученые провели исследование на 21 добровольце. Они не спали в течение 23 часов. Тесты диффузионно-тензорной визуализации позволили получить информацию о связях между отделами головного мозга и целостностью проводящих путей.

Результаты исследования показали, что отсутствие сна вызвало изменения в белом веществе головного мозга. Последствием этого изменения является спутанность мыслей после бессонной ночи, сложность при построении предложений и плохой контроль за телом. Остается открытым вопрос, временные это изменения или постоянные. Ученые выдвинули теорию, что последствия одной бессонной ночи нивелируются полноценным сном в дальнейшем, но при регулярном недосыпе изменения в мозгу могут оказаться длительными и необратимыми.

Наладить режим сна можно при помощи смартфона, считает невролог-сомнолог Елена Царева. Вечером рекомендуется ставить ночной режим на мобильном телефоне, он поможет устранить негативное световое влияние дисплея на сон человека.