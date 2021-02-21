ФАН публикует список погибших в ДТП под Тулой

Тула, 21 февраля. Установлены личности женщин, погибших в аварии под Тулой, сообщает источник в экстренных службах.

Среди жертв числятся: Татьяна Р. 1962 г.р. (пассажирка «Мицубиси Лансер»), Елена А. 1975 г.р. (находилась в салоне «Шевроле Авео») и Ульяна А. 2013 г.р. (также находилась в «Шевроле»). Водителей госпитализировали. Известно, что за рулем автомобиля «Мицубиси Лансер» был Евгений Р. 1963 г.р.

Авария со смертельным исходом произошла сегодня в районе 13:00 на 143-м километре автодороги М-6 «Каспий». Там столкнулись «Шевроле Авео» и «Мицубиси Лансер». На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела полиции. Они выясняют все обстоятельства ДТП и причины, приведшие к нему.