Траулер Polaris терпит бедствие в третий раз за последние 4 года

Мурманск, 21 февраля. Известно, что судно, двигатель которого заглох в Баренцевом море, в третий раз за последние несколько лет подает сигнал бедствия.

Рыболовецкий траулер Polaris вновь подал сигнал бедствия в Баренцевом море из-за отказа двигателя. По предварительным данным, он находится в 81-м км от полуострова Рыбачий. В настоящее время к месту инцидента идет спасательное судно, угрозы экипажу нет.

На борту терпящего бедствие траулера находятся десять человек, их состояние удовлетворительное.

Это не первое происшествие с судном. В сентябре 2018 года траулер сел на мель в Кольском заливе. Чтобы спасти людей, на помощь отправляли буксир. Еще одно происшествие зафиксировано в октябре 2019-го, когда Polaris попал в шторм в Баренцевом море. Спасатели и тогда пришли на помощь экипажу судна.