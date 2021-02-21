Коронавирус вызвал ремиссию у мужчины с лимфомой Ходжкина

Москва, 21 февраля. Врачи зафиксировали необычный клинический случай у пожилого мужчины с ходжкинской лимфомой. Спустя четыре месяца после выздоровления от COVID-19 у него наступила ремиссия.

Известно, что 61-летний мужчина попал в гематологическое отделение с прогрессирующей лимфаденопатией (увеличением лимфатических узлов) и потерей веса. Медики диагностировали лимфому Ходжкина — злокачественное заболевание лимфоидной ткани, ведущее к смерти. Оно было вызвано вирусом Эпштейна-Барр.

Ранее у пациента обнаружили почечную недостаточность и провели пересадку органа. В течение последних трех лет он не получал иммуносупрессивной терапии — лечения, помогающего снизить вероятность отторжения пересаженной ткани. После постановки диагноза мужчину отправили домой, но вскоре он вновь оказался в медучреждении — появились хрипы и одышка. ПЦР-тест на SARS‐CoV‐2 был положительным.

Проведя 11 дней в стационаре, мужчина выздоровел и был выписан. Спустя четыре месяца он пришел на прием к онкологу, который обнаружил, что лимфатические узлы пациента уменьшились, а количество частиц вируса Эпштейна-Барр у него в крови упало более чем в десять раз.

Специалисты не ожидали такого положительного эффекта от инфекции и полагают, что SARS‐CoV‐2 активировал противоопухолевый иммунный ответ. Прежде такое происходило с пациентами с высокодифференцированной неходжкинской лимфомой, перенесшими другие инфекции, пишет British Journal of Haematology.

При этом для онкобольной школьницы из американского штата Канзас коронавирус оказался губительным. Она смогла справиться с тремя формами острого лимфобластного лейкоза, но скончалась от вызванных новой инфекцией осложнений.