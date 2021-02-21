Разведка ДНР обнаружила гаубицы и противотанковые орудия ВСУ в Славянске

Донецк, 21 февраля. Народная милиция ДНР зафиксировала переброску тяжелого вооружения ВСУ в Славянск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Разведка ДНР обнаружила на железнодорожной станции Славянска 12 буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» и четыре противотанковых орудия МТ-12 «Рапира». Вооружение принадлежит 58-й мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины.

В ведомстве также добавили, что в последнее время фиксируется увеличение количества обстрелов ВСУ в Донбассе. Так, 20 февраля украинские силовики нанесли минометный удар по окраинам Горловки, в результате которого погиб военнослужащий Народной милиции ДНР, еще двое получили тяжелые ранения.

Кроме того, в ночь на 21 февраля ВСУ подвергли минометному обстрелу окрестности поселка Зайцево на севере Горловки. Несколько мин попали в жилой дом. В результате инцидента никто не пострадал.