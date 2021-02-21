Мед обошел антибиотики в списке самых эффективных средств в борьбе с простудой

Лондон, 21 февраля. Ученые Оксфордского университета рассказали о полезных свойствах меда. Этот продукт превосходит антибиотики по эффективности в борьбе с простудой.

Употребление меда не влечет за собой побочные эффекты, чего нельзя сказать о лекарствах. Британские ученые провели 14 исследований, в которых приняли участие более 1 400 добровольцев. Свои результаты специалисты Оксфордского университета описали в статье, опубликованной в журнале BMJ.

Выяснилось, что мед снижает частоту и тяжесть кашля. Во многих случаях этот продукт облегчат все симптомы простуды. Благодаря этому человек быстрее выздоравливает. Слизь и выделения в верхних дыхательных путях разжижаются. Позывы к кашлю возникают все реже. При этом сама слизь легче отхаркивается.

Чтобы улучшить свое самочувствие, достаточно съедать в день одну ложку меда. Эффективность этого продукта сравнима со средствами от кашля, различными антигистаминными и болеутоляющими препаратами. Более того, мед эффективен и при насморке.