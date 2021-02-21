Видео состязания лучших снайперов-спецназовцев опубликовали в Сети

Москва, 21 февраля. Опубликовано видео с закрытых состязаний снайперов ССО Минобороны, Росгвардии, ФСО и МВД. Об этом сообщает издание «Российская газета».

В первом задании целью было освобождение условного заложника. Участникам предстояло поразить мишень на расстоянии 150 метров, не задев голову «девушки», за которой скрывался «террорист».

На втором этапе снайперы продемонстрировали работу с повышенной физической нагрузкой. Сначала им нужно было стрелять с неустойчивой автомобильной покрышки, а затем сбегать за второй шиной, поставить ее поверх первой и повторно поразить цель, но теперь уже при сбитом пульсе. После чего действие следовало повторить еще раз.

Третье испытание было направлено на отработку тактических действий: несколько снайперов, поразив цели, отступают и попадают в засаду. Враг открывает огонь. Здесь бойцы использовали штатные пистолеты.

Во время четвертого испытания мишени приходилось поражать из оконных проемов пятиэтажного дома, а затем покидать здание на веревках. И все это под артиллерийским обстрелом, который специально смоделировали для дополнительного психологического давления.

На заключительном этапе снайперам пришлось столкнуться с испытанием на выдержку, где спускать курок можно было лишь после подачи сигнала.

Ранее бойцы ВДВ в очередной раз продемонстрировали способность воевать при любых погодных условиях.