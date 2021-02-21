Фото истребителя ВВС Франции после столкновения с ЛЭП появилось в Сети

Париж, 21 февраля. Истребитель-бомбардировщик Dassault Rafale Военно-воздушных сил Франции оборвал линию электропередач в департаменте Альпы Верхнего Прованса.

Истребитель поднялся в воздух с авиабазы Оранж, которая расположена в департаменте Воклюз. Самолет выполнял учебный полет на предельно малой высоте, в ходе которого задел линию электропередач, оставив без света город Кастеллан.

Электроснабжение города было восстановлено через четыре часа. В результате инцидента экипаж истребителя не пострадал, однако самолет получил повреждения обшивки и подвесного топливного бака. В настоящее время Минобороны и МВД Франции проводят расследование данного происшествия.

Истребитель ВВС Франции Rafale после столкновения с ЛЭП. Фото: https://t.co/TIIJMqABvw pic.twitter.com/DVKa5kDTse — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 19, 2021

Ранее эксперты американского журнала Military Watch пришли к выводу, что французский истребитель Dassault Rafale не выдержит конкуренции с российским Су-35 на международном рынке. По словам аналитиков, российские самолеты летают быстрее и способны работать на больших высотах, а также обладают отличным соотношением тяги к весу по сравнению с конкурентами.