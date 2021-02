Овчарка Байдена шокировала телеведущего американского телеканала

Вашингтон, 21 февраля. Овчарка президента США Джо Байдена по кличке Чемп нуждается в любви и заботе. К такому выводу пришли эксперты, выступающие в эфире одного из американских телеканалов.

Новый глава Белого дома завел собаку после победы Барака Обамы на выборах президента в 2008 году. Сейчас овчарке по кличке Чемп уже 12 лет.

В эфире телепрограммы журналист Грег Келли сообщил, что собака Байдена нуждается в расческе, ванной, а также в любви и заботе.

На телеканале также сравнили овчарку Байдена с собакой бывшего президента Джорджа Буша. По мнению телеведущего, питомец действующего лидера выглядит так, будто его взяли «со свалки».

Pro-Trump news channel leaves viewers baffled with entire segment attacking Biden’s dog for not being 'presidential' enough https://t.co/gOG230NLxO