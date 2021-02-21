Дава заслужил восхищение судей в финале «Танцев со звездами»

Москва, 21 февраля. Рэпер и блогер Давид Манукян получил десять баллов от каждого члена жюри за номер в финале «Танцев со звездами». Судьи восхитились пластикой и артистизмом знаменитости.

Выступление Давы и его партнерши Дарьи Полей привело в восторг и жюри, и зрителей. Артист вполне может стать следующим победителем проекта. Комментируя финальный номер пары, Дарья Златопольская подметила важную деталь в выступлениях блогера.

«Ты очень здорово делаешь движения, это понятно. Но главное, что ты передаешь — и это то, чему невозможно научиться: это либо есть, либо нет — ты передаешь настроение», — заявила телеведущая.

Артист и педагог балета Николай Цискаридзе присоединился к высоким оценкам коллег и пообещал Даве, что он вместе со Златопольской будет справедливо судить его талантливых внуков, когда они примут участие в шоу.

Бывшая возлюбленный рэпера Ольга Бузова поддерживает его, несмотря на недавнее расставание. Недавно звезда назвала Даву «профессионалом в танцах» и призвала фанатов отдать ему свой голос.