Даве предложили стать хореографом следующего сезона «Танцев со звездами»

Москва, 21 февраля. Блогер Давид Манукян вновь покорил судей и зрителей своим выступлением на телепроекте «Танцы со звездами». От одного из членов жюри он даже получил заманчивое предложение.

Дава вместе со своей партнершей Дарьей Палей станцевали квикстеп под песню Don’t Mean a Thing. Для своего номера они выбрали героев популярного фильма «Кто подставил кролика Роджера».

Члены жюри были покорены выступлением пары и поставили им максимальный балл. Один из судей Гарик Рудник предложил блогеру стать хореографом в следующем сезоне танцевального проекта.

«Я бы хотел предложить Даву в следующий сезон уже на хореографа», — сказал Рудник.

Уже в это воскресенье зрители узнают, кто станет победителем 12-го сезона шоу. Участники предыдущих сезонов высказали свое предположение, кто выиграет в этот раз. Актриса Дарья Сагалова призналась в симпатии Сергею Лазареву, певица Юлия Савичева выделила для себя Катерину Шпицу. Звезда девяностых Татьяна Буланова болела бы за Дмитрия Дюжева, но он вылетел из шоу. Поэтому сейчас она поддерживает Янину Студилину и Антона Шагина.