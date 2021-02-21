Киев может заблокировать еще один местный телеканал

Киев, 21 февраля. Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал заблокировать очередной телеканал по политическим мотивам.

Также бывший глава государства поддержал примененные санкций против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

«Поддерживаю решение СНБО и обнародованный в субботу указ президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам», — заявил Порошенко.

Ранее на Украине были заблокированы телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые связывают с членом оппозиционной партии Виктором Медведчуком. Представители ОПЗЖ считают это решение властей проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.

Ситуацию с блокировкой телеканалов на Украине объясняют зачисткой информационного поля. Таким способом президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает укрепить свои политические позиции.