В Севастополе откроется фотовыставка о хронике событий «Русской весны» в Крыму

На площади Нахимова в Севастополе идет установка конструкций фотовыставки, посвященной событиям «Русской весны». Об этом сообщает корреспондент ФАН из Севастополя.

Открытие фотовыставки «Русская весна. Хроника событий» назначено на 23 февраля. Там будут показаны материалы, предоставленные севастопольским телевидением, свидетелями и непосредственными участниками событий того времени, а также материалы, полученные в рамках акции по сбору национального банка фотографий, посвященных событиям 2014 года.

Выставка будет работать почти две недели — с 23 февраля по 7 марта.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Ольга Ковитиди раскритиковала «многоходовку» Великобритании и Украины в Крыму.