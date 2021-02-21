Очкарики оказались менее уязвимы перед коронавирусом

Нью-Дели, 21 февраля. Люди, носящие очки, более защищены в условиях пандемии коронавируса по сравнению с теми, кто не использует такой аксессуар.

К такому выводу пришли ученые из Индии. Специалисты опросили 304 больных коронавирусом и выяснили, что 19% из них большую часть времени носят очки. Дальнейшие исследования в этом направлении подтолкнули ученых к мнению, что очкарики лучше других защищены от коронавируса.

Такие люди в разы реже касаются глаз руками. Обычный человек делает это примерно 23 раза в час. Очкарик трогает лицо руками лишь три раза за 60 минут. Очки защищают человека от коронавируса путем ограничения доступа SARS-CoV-2 к слизистой.

Продукты, содержащие лютеин и зеаксантин, повышают остроту зрения. Об этом заявила популярный российский диетолог Ольга Деккер. Лютеин и зеаксантин можно найти в разных видах орехов. Например, в фисташках, отметила специалист. Еще полезно есть грецкие орехи.