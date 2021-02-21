Российские парламентарии заподозрили Clubhouse в слежке за гражданами

Москва, 21 февраля. Американские спецслужбы могут использовать соцсеть Clubhouse для слежки за пользователями. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Сергей Калашников.

Парламентарий заверил, что никогда не заходил в приложение. По его словам, медиаплатформу могут использовать спецслужбы для слежки за людьми, поскольку каждый вход граждан в соцсети фиксируется.

«Конечно, пусть у людей не будет иллюзий, мы уже живем в абсолютно прозрачном аквариуме», — сказал Калашников.

Мнение депутата поддержал его коллега Виталий Милонов. Он считает, что россияне давно предоставляют персональные данные в магазинах иностранных приложений.

Федеральное агентство новостей сообщало, что спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на предложение бизнесмена Илона Маска провести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным в соцсети Clubhouse.