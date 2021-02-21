Догхантеры из Мордовии ловят собак на капкан

Саранск, 21 февраля. Домашние и бродячие собаки города Рузаевка снова страдают от рук догхантеров. На этот раз борьбу с животными неизвестные начали вести с помощью капканов. Только за две недели жертвами железных ловушек стали три пса.

Город еще не успел оправиться от многочисленных смертей животных. В начале февраля собаки в муках умирали на глазах у детей и взрослых. Школьники после увиденного отказывались идти на уроки. Тогда волонтеры насчитали около 30 жертв, в число которых вошли как бродячие, так и домашние псы.

Зоозащитница Анна Фадеева ежедневно сталкивается с человеческой жестокостью: одни котят выкинут, другие собаку ножом изуродуют, ну а третьи объявляют четвероногим настоящую войну.

«Во вторник одна женщина обратилась в дежурную часть с просьбой помочь вытащить из капкана лапу бездомной собаки, которая приходила к ней есть. На место выехала дежурная группа, но поймать животное не удалось. Пришлось подсыпать псу снотворное. Так только на третий день мы все же освободили Дружка», — рассказала корреспонденту ФАН зоозащитница.

После того, как девушка поделилась историей в Сети, Анне написал местный житель Дмитрий. За неделю до инцидента он помог другой бездомной собаке, которая также попала в беду. Но эта железная ловушка, по всей видимости, была предназначена для охоты на медведя. Длина капкана — почти 42 сантиметра.

«Третья собака уже с оторванной лапой вернулась домой в субботу. Врач предположил, что пес попал в капкан, который раздробил всю кость и сильно разорвал кожу. Операция по ампутации длилась почти 5 часов. Очень сложный случай. Хозяева написали заявление в полицию», — поделилась Анна Фадеева.

Капканы, судя по всему, были расставлены в черте города, в том числе в центральной части — рядом с парком. Их хладнокровные владельцы охотятся явно не на медведей. Они и предположить не могут, что в следующий раз к железной ловушке может потянуться не животное, а маленький ребенок.

Ранее ФАН уже сообщал об отравлении домашних собак в Мордовии. Тогда яд стал причиной смерти шести псов.