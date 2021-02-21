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Эксперт по личностному развитию объяснил сумасшедшую популярность TikTok среди молодежи

Эксперт по личностному развитию объяснил сумасшедшую популярность TikTok среди молодежи

Москва, 21 февраля. Соцсеть TikTok обрела небывалую популярность среди молодежи и даже обошла Instagram благодаря формату контента, считает эксперт по личностному развитию Эдуард Чечерин.

Современная молодежь любит потреблять видеоконтент небольшой длительности. Кроме того, TikTok охотно поддерживает новых пользователей и активно продвигает их на просторах своей соцсети. Эти особенности сделали площадку очень популярной среди пользователей 20–30 лет, объяснил Чечерин.

«Основная причина — это формат контента. Короткие видео — это самый понятный язык для современной молодежи, а невероятно точный алгоритм рекомендаций позволяет буквально через 30 минут пользования сформировать ленту из ваших интересов!» — уточнил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей.

Некоторые считают, что российскую соцсеть «ВКонтакте» сейчас занимают в основном более взрослые пользователи, однако бизнесмен опроверг это утверждение. По мнению Чечерина, эта площадка до сих пор остается востребованной для россиян разного возраста, поскольку позволяет не только обмениваться сообщениями и публиковать фото, но также слушать музыку, играть в игры и многое другое.

Современные соцсети могут стать хорошим подспорьем в развитии личного бренда, считают специалисты. Разобравшись в особенностях каждой площадки, можно успешно раскрутить какой-либо бренд, продукт или контент.

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