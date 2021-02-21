На борту заглохшего траулера в Баренцевом море находятся 10 человек

Мурманск, 21 февраля. Примерно в 80 километрах от полуострова Рыбачий заглох траулер, на борту которого находятся около десяти человек.

Инцидент произошел из-за отказа основного двигателя у судна Polaris. Корабль застрял в акватории Баренцева моря, сообщил источник ФАН. По предварительным данным, жизни и здоровью экипажа ничто не угрожает.

В данный момент траулер находится в 81-м км от Зубовской губы полуострова Рыбачий. К месту происшествия готовится выйти спасательное судно «Мурманрыба». Ожидается, что рыбаков доставят на сушу завтра к обеду. Это произойдет в том случае, если погода не внесет свои коррективы.