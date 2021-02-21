Азаров опубликовал видео с «уставшим» дорожным знаком в Киеве

Киев, 21 февраля. Дорожный знак, упавший около киевской городской государственной администрации, наглядно демонстрирует отношение мэра к городу, считает экс-премьер Украины Николай Азаров.

Он опубликовал видео, на котором дорожный знак сильно качается над проезжей частью, а потом падает на стоящие внизу автомобили, оставляя вмятины на транспортных средствах. По словам бывшего премьера, кадры прекрасно иллюстрируют, как относится к городу мэр Киева Виталий Кличко.

«В Киеве устают не только лишь мосты», — написал в Сети Николай Азаров.

Сам ролик, размещенный на странице Азарова, носит название «Столица превращается в захолустье». На кадрах один из водителей, видя качающийся знак, предрекает, что тот сейчас упадет. Повисев еще несколько секунд, указатель действительно падает, задевая два автомобиля.

Ранее Федеральное агентство новостей передавало, что в центре Киева обрушился потолок. Специалисты, осмотревшие переход, сообщили, что все конструкции могут окончательно сломаться в любой момент. Один из рабочих резко прокомментировал ситуацию, сказав, что «если у нашего мэра и его подчиненных руки из одного места, каким будет качество строительных работ?».