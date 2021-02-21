Полиция четвертые сутки ищет пропавшую в Твери 16-летнюю школьницу

Тверь, 21 февраля. Девочка ушла из дома и перестала выходить на связь. Родители сообщили о случившемся в полицию.

Юную жительницу города ищут уже четвертые сутки. По словам родственников, школьница и раньше сбегала из дома, однако всегда возвращалась обратно, сообщает СК РФ.

Сейчас правоохранители и волонтеры пытаются выйти на след пропавшей. Сотрудники следственных органов устанавливают все детали произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Еще одного человека ищут в Екатеринбурге. Там пропал пермский бизнесмен, сообщило издание URA.RU.