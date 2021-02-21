Российский маркетолог спрогнозировал будущее соцсетей

Москва, 21 февраля. Мнение о будущем популярных социальных сетей высказал российский маркетолог, основатель и владелец маркетингового агентства Эдурард Чечерин.

Сегодняшние реалии показывают, что мессенджеры забирают большую часть социальных сетей. Например, Telegram продолжает набирать популярность в странах СНГ. В то же время приложение WeChat в Китае является полноценной экосистемой с новостями, общением и платежной системой, рассказал маркетолог в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Сейчас прогрессивное сообщество просто без ума от Clubhouse — набирающей обороты социальной сети, основанной на голосовых сообщениях! Но я считаю, что TikTok будет сохранять устойчивый тренд роста, если не вмешаются внешние регуляторы стран США и РФ», — сказал Чечерин.

Эксперт также ответил на вопрос о векторе развития социальных сетей через пять, десять, 25 и 40 лет. Помимо этого он прокомментировал применение VR и AR технологий на площадках.

Чечерин обратил особое внимание: текст остается для людей основным источником информации. Несмотря на это, видео и аудио набирают обороты. Это позволяет инфраструктуре развиваться.

«Уже сейчас крупные компании фокусируются на этом и, разумеется, на AR-технологиях дополненной реальности, однако по-настоящему большой прорыв происходит уже сейчас в сегменте Big Data и machine learning, что в конечном итоге поможет нам получать именно ту информацию, которая нам нужна, и именно тогда, когда она нужна», — сказал специалист.

Администрация социальной сети Clubhouse отреагировала на жалобы феминисток. Поэтому было принято решение о блокировке аккаунта главного редактора Esquire Сергея Минаева. Поводом для этого стали коллективные жалобы на его страницу в соцсети.