Крокодил в «Маске» произвел фурор песней Лучано Паваротти Caruso

Москва, 21 февраля. Крокодил в шоу «Маска» на НТВ покорил жюри и зрителей своим выступлением. Для номера он выбрал песню Caruso, которую когда-то исполнял итальянский оперный певец Лучано Паваротти.

Члены жюри были покорены исполнением сложной композиции и с большим наслаждением слушали артиста. Крокодил произвел настоящий фурор.

«Ребяточки, мурашки просто побежали. Ух, какой номер. А как спето», — сказала Валерия.

Певица предположила, что за маской скрывается Стас Пьеха. Многие члены жюри поддержали мнение Валерии.

Телеведущая Регина Тодоренко решила пойти другим путем и задала пару уточняющих вопросов, чтобы приблизиться к разгадке. Также прозвучала версия, что в костюме Крокодила может быть Олег Газманов. Но эта мысль была отвергнута. Валерия напомнила, что у артиста специфическая жестикуляция.

Проект «Маска» вышел на НТВ в прошлом году. Он сразу завоевал признание публики, поэтому вопрос о продолжении шоу не стоял. В феврале начали транслировать эпизоды второго сезона. Теперь в конкурсе участвуют 14 человек, каждый из которых находится в костюме какого-нибудь персонажа. Членам жюри предстоит выяснить, кто прячется под маской.