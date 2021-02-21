Украинские чиновники продвигают двойные стандарты в отношении СМИ

Киев, 21 февраля. Белорусское руководство «продолжает притеснять» сотрудников средств массовой информации. К такому выводу пришли украинские министры Дмитрий Кулеба и Александр Ткаченко.

Как стало известно, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обнародовали заявление, в котором необоснованно осудили власти Белоруссии.

По словам министров, властные институты республики якобы продолжают «притеснения и репрессии» в отношении журналистов.

Очень необычная позиция чиновников, учитывая, что на Украине счет случаям запугивания и даже убийств сотрудников СМИ идет на десятки. Чего только стоят убийства журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета. Плюс ко всему следует вспомнить, что президент Владимир Зеленский недавно одобрил внедрение санкции в отношении телевизионных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Все это говорит о том, что Киев руководствуется политикой двойных стандартов по отношению к СМИ.

Федеральное агентство новостей сообщало, что продюсер из Киева возмутилась отсутствием творческой свободы на Украине.