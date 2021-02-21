Аварийная бригада прибыла на место прорыва трубы в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 21 февраля. Сегодня на улице Костюшко в Северной столице прорвало трубу. Аварийные бригады уже работают на месте происшествия.

ЧП произошло сегодня днем возле дома 86 по улице Костюшко на юге города. В результате аварии горячий пар окутал близлежащую территорию. По первоначальным данным, пострадавшие отсутствуют.

Сколько времени потребуется на ликвидацию последствий аварии, пока неизвестно.

Несколько дней назад ФАН писал о пожилом жителе Ленобласти, устроившем поножовщину после прорыва трубы. По данным следствия, пенсионер нанес несколько ножевых ударов двум мужчинам, которые пришли к нему, чтобы разобраться в причинах ЧП. Одним из пострадавших оказался зять подозреваемого.