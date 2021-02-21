«Митига»: как три склада в аэропорту стали одной из страшнейших тюрем в Ливии

Ливия переживает большие политические перемены: западный и восточный регионы перешли от конфронтации к урегулированию кризиса, продолжающегося с начала 2011 года. На сегодняшний день формируется новое переходное правительство, которое подготовит страну к выборам 24 декабря. Однако всего в десяти километрах от столицы — Триполи — в частной тюрьме «Митига» все еще незаконно удерживаются тысячи людей, в том числе иностранные граждане. Их содержат в невыносимых условиях, а надзиратели применяют пытки и издеваются над своими пленниками.

Специалисты Центра нарушений прав человека разбирались, как после свержения и убийства бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи на территории международного аэропорта боевики экстремистской группировки RADA обустроили собственную тюрьму, в которой содержат похищенных людей.

Аэропорт Митига является второй воздушной гаванью столицы Ливии. Он имеет долгую и насыщенную событиями историю. Изначально на этом месте в 1923 году была построена база для ВВС Италии. Во время Второй мировой войны здесь располагались немецкие, а затем американские боевые самолеты. В период с 1969 по 1995 год его продолжали использовать для военных нужд, после чего переоборудовали в гражданский и переименовали.

С приходом в 2011 году в североафриканское государство «арабской весны» аэропорт Митига захватили революционеры, выступавшие против Каддафи. Тогда на его территории еще не существовало никакой тюрьмы, о чем свидетельствуют данные спутниковых снимков этого периода. До мая 2012 года в юго-западной части находилось лишь несколько старых складских помещений, вокруг которых к июню боевики возвели высокую стену. До конца года здесь уже появились новые здания.

Несколько лет спустя на объекте начались работы по расширению площади сооружений. В общей сложности до февраля 2016 года в течение двенадцати месяцев здесь обустроили девять блоков с камерами разного размера, а также ряд административных построек. Общая площадь «центра содержания под стражей» составила порядка 8 000 квадратных метров.

Тюрьма «Митига» создавалась для содержания сторонников свергнутого режима, а затем и противников Правительства национального согласия (ПНС) Ливии — временного органа, сформированного при поддержке ООН по итогам Схиратских соглашений, подписанных 17 декабря 2015 года. При этом она не является государственным учреждением и фактически принадлежит не триполитанским властям, а экстремистской группировке RADA и управляется ее лидером Абд аль-Рауфом Каррой. Это бандформирование официально входит в состав «Сил защиты Триполи» — части системы МВД ПНС, но не подчиняется ни официальным инстанциям, ни министру внутренних дел Фатхи Башаге. Его численность составляет порядка 2 000 человек.

Поскольку деятельность данного «центра содержания под стражей» на протяжении последних лет никак не контролировалась ни бывшим главой ПНС Файезом Сарраджем, который, по сообщениям СМИ, ушел в отставку 14 февраля 2021 года и покинул Ливию, ни его окружением, тюремная «администрация» ввела собственные порядки и методы обращения с заключенными.

По указанию Карры в «Митиге» были введены своеобразные просветительские лекции для узников, чтобы вовлечь их в его идеологию — мадхализм, которая предполагает беспрекословную лояльность к властям, даже если они используют неоправданное насилие в отношении подданных.

По разным данным, в «Митиге» содержатся свыше 3 000 человек. В одном из докладов Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) говорится о не менее 2 600 заключенных. Помимо сторонников Каддафи и ряда бывших должностных лиц, в застенках этой тюрьмы томятся и те, кто выступал против него, но впоследствии попал в немилость экс-главы ПНС или кого-то из его окружения.

Среди арестантов встречаются и члены других триполитанских группировок, конкурирующих с RADA и препятствующих расширению ее сферы влияния. Так, в августе 2020 года боевики Абд аль-Рауфа Карры атаковали банду Эмада Трабельси из Зинтана, лидер которой ранее едва не заполучил должность начальника разведывательной службы ПНС Ливии.

В «Митиге» много иностранцев, похищенных и незаконно удерживаемых экстремистами для оказания давления на власти тех государств, гражданами которых они являются. Так, в мае 2019 года в эту тюрьму без предъявления официальных обвинений поместили двух россиян — социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) еще до прибытия в североафриканскую страну уведомили правительство Триполи о целях поездки. Несмотря на это, ученого и его коллегу полтора года держали в заложниках в ужасных условиях, в связи с чем их здоровью был нанесен серьезный ущерб. Российские дипломаты продолжительное время вели переговоры с ПНС об их освобождении, различные акции в поддержку похищенных также устраивали общественники и руководство ФЗНЦ. Шугалей и Суэйфан вернулись на родину 11 декабря 2020 года, спустя 573 дня, проведенных в плену у группировки RADA.

Это не единственные россияне, побывавшие в застенках частной тюрьмы. В июне 2016 года боевики Абд аль-Рауфа Карры захватили девятерых членов экипажа танкера «Теметерон» (троих россиян, в том числе капитана Владимира Текучева, пятерых украинцев и одного гражданина Греции), следовавшего в нейтральных водах под флагом Белиза неподалеку от побережья Ливии. Судно, принадлежащее греческой компании, перевозило топливо, находясь за пределами 12-мильной зоны североафриканского государства, когда вооруженные люди подплыли к нему на лодках и угрозами заставили зайти в порт Триполи. Моряков обвинили в контрабанде и поместили в «Митигу».

Только в августе 2019 года освободили троих россиян после трех лет, проведенных в плену бандформирования RADA. Остальных членов экипажа также отпустили, все они столкнулись с нарушениями прав человека и беззаконием, царившими в неофициальной ливийской тюрьме.

«Туда не допускали ни адвокатов, ни дипломатов, ни представителей международных организаций. То есть это ничего общего с законной процедурой ареста не имеет. За нас требовали выкуп в один миллион долларов США. Как я понял, для владельцев частной тюрьмы это своеобразный бизнес. Мы действительно оказались в плену у бандитов», — заявил капитан танкера по возвращении в Россию.

В одном из своих отчетов правозащитная неправительственная ливийская организация Human Rights Solidarity обратила внимание на ужасные условия, в которых содержатся заключенные в частной тюрьме «Митига». В документе говорится, что камеры в данном учреждении имеют размеры три на пять метров, при этом в каждой из них находится около 30 человек и даже более. Из-за переполненности помещений часть узников вынуждены по шесть часов стоять в ожидании, пока остальные спят, лежа на полу. Затем они меняются.

«Мы содержались в камерах примерно по 11—12 квадратных метров, в одной камере находилось 27 человек. Люди спали на голом бетоне, а иногда даже стоя. Там также были одиночные камеры. Камеры представляют собой примерно метр двадцать на метр тридцать. То есть нормальному человеку невозможно лечь», — делился воспоминаниями с журналистами капитан судна «Теметерон».

Максим Шугалей за полтора года также побывал в одиночной камере «Митиги», о чем рассказывал в интервью Марии Бутиной в рамках проекта «Своих не бросаем»:

«Помещение полтора на полтора метра. Это бетонная душевая кабина. С дыркой в полу. И многие сидят там по три, четыре года, не выходя ни на работу, ни в библиотеку — никуда», — рассказал он.

В беседе с военным журналистом Евгением Поддубным социолог подробно описал все ужасы, с которыми он столкнулся за 18 месяцев пребывания в «Митиге». По его словам, тюремщики крайне редко разрешали выходить узникам на прогулки во внутренний двор, предназначенный для этого.

«Никакого режима не было, могли и месяц не выводить», — заявил он.

Для сна всем попросту не хватало места, поэтому отдыхали по очереди, половине находившихся в камере приходилось стоять по несколько часов, из-за чего у всех было подавленное состояние. Ухудшало все это еще и отсутствие нормальной пищи, богатой белком. Максим отметил, что от столь скудного рациона почти у всех наблюдалась слабость, кружилась голова. Некоторые не выдерживали подобных условий и умирали.

Освобожденные из «Митиги» в начале января 2021 года трое россиян и украинец также рассказали о том, что заключение в тюрьме пережили с трудом, хотя провели там всего несколько недель.

Гражданин Украины 59-летний Владимир Давтян показал следы от стяжек, которыми ему связали руки, и рассказал, что его заставили справлять нужду в камере при надзирателях.

«Обращались очень невежливо. Бессонные ночи. Постоянно руки связаны очень туго, даже следы остались. И глаза закрыты все время, нельзя открыть, даже если ты один в комнате. Заходят: если глаза открыты, начинают бить. Трудно было и морально, и физически», — признался пленник.

Еще один бывший заключенный ливийской частной тюрьмы сообщил правозащитникам, что кормят там плохо, а в набитых битком камерах очень душно и царит полнейшая антисанитария. Подышать свежим воздухом можно было лишь раз в три дня во время прогулки, которая длилась час. По его словам, на завтрак надзиратели давали своим заложникам по маленькому кусочку хлеба или сыра, в обед — одну миску макарон или риса без мяса и овощей на 12—17 человек, а на ужин — немного бульона с хлебом.

В таких условиях люди быстро теряли вес, у многих начинались проблемы со здоровьем, обострялись хронические недуги. Недоедание и несоблюдение гигиены приводили к различным инфекционным заболеваниям, таким как туберкулез и столбняк. Почти все страдали от чесотки. Медицинскую помощь им никто не предоставлял, что нередко приводило к гибели.

В январе 2021 года информационное агентство Libya Observer со ссылкой на Human Rights Solidarity сообщило об объявлении голодовки несколькими женщинами, заточенными в «Митиге». Таким образом они пытались привлечь внимание к проблеме незаконного удержания в тюрьме людей без соответствующего решения суда. Жители ливийской столицы неоднократно выходили на демонстрации к штаб-квартире Президентского совета ПНС, требуя освобождения всех заложников.

شاهد| أهالي المهجرين من المنطقة الشرقية ينضمون وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي ويطالبون بالنظر في مصير المعتقلين دون محاكمة.#التناصح pic.twitter.com/LHMlAsDaVa — قناة التناصح (@TanasuhTV) October 14, 2020

«Тюрьма «Митига» должна быть открыта для инспекций со стороны министерств внутренних дел, юстиции и здравоохранения, а также медицинских групп, сопровождаемых представителями Красного Полумесяца и Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ)», — призывали в ливийской правозащитной организации в августе 2020 года, обращаясь к правительству Файеза Сарраджа.

Помимо ужасных условий, «Митига» прославилась особой жестокостью надзирателей, которыми являются члены группировки RADA. Для издевательств над людьми отведено отдельное помещение, расположенное возле первого и второго блоков. В пыточной «охранники» избивают пленников трубой и другими предметами по конечностям, в основном по стопам, зачастую ломая кости. Иногда они подвешивают своих жертв к потолку.

«Я хочу, чтобы все понимали: в тюрьме, где мы содержались, не действовали ни международные, ни местные законы. <…> Там есть человек по имени Мунир, который обладает садистскими наклонностями: просто берет свой пистолет и стреляет в конечности, целясь в кость, чтобы в последующем тюремный врач отрезал человеку ногу или руку. Видел людей, у которых вырезали мышцу. Видел человека, на которого охранник прыгнул в тяжелых армейских ботинках на спину и сломал ее. Его унесли в госпиталь, и больше я его не видел. Пытки, которые происходили в «Митиге», в основном носили зверский характер. Человека просто брали, надевали ему наручники, подвешивали к потолку. А потом на него прыгал какой-нибудь охранник весом в 100 килограммов. У человека разрывались связки. Затем били его трубами в течение 10—15 минут. Видел, как избивают людей палками по ногам… Человек просто заползал в камеру, потому что ноги уже не работали», — заявлял в интервью журналистам Владимир Текучев.

По словам очевидцев, подобные издевательства продолжались до тех пор, пока боевикам не удавалось получить «правильные показания». Еще одним методом тюремщиков являются псевдорасстрелы. Об этом также рассказывал СМИ Максим Шугалей, которого люди Карры неоднократно пытались запугать, ставя к стене и стреляя поверх головы.

«Не очень хочу вспоминать об этом. Самеру больше досталось. Они из него выбивали все. Он араб, знает хорошо арабский, английский. Папа у него из Иордании. И на Самера было давление. Но потом нашли переводчика. Стали уже работать со мной», — поделился ученый.

О пытках в «Митиге» рассказывали также в докладе, составленном группой экспертов ООН, учрежденной согласно Резолюции 1973 (2011) от 4 марта 2016 года. В документе говорится о многочисленных нарушениях прав человека и международного гуманитарного права. В нем отмечено, что вооруженные группировки в Ливии действуют совершенно безнаказанно в условиях фактического отсутствия судебной системы.

В том же 2018 году Human Rights Solidarity опубликовала отчет, в котором сообщалось о двух ливийских гражданах, погибших в результате содержания в тюрьме группировки RADA. Одному из них, Мохаммеду Махмуду аль-Абаару, было всего 25 лет. Его задержали и поместили под стражу в сентябре 2015 года, а в апреле 2017 его тело доставили в морг Центральной больницы Триполи. Вторая жертва пенитенциарной системы ПНС — Салем Бурьяга, получивший ранение еще в 2014 году в ходе боестолкновений в Бенгази. Молодой человек стал инвалидом и не мог самостоятельно передвигаться. Спустя всего три месяца пребывания в «Митиге» он также скончался. На снимках, прикрепленных к документу, отчетливо видно, что оба умерших сильно истощены и больше походят на мумии.

Несмотря на то, что в Организации Объединенных Наций неоднократно поднимался вопрос применения пыток и насилия в отношении заключенных в Ливии, никаких мер по пресечению этого беспредела так и не было предпринято. Еще в 2016 году Совет Безопасности ООН зафиксировал факты злоупотреблений в «Митиге», однако тюрьма продолжает работать, а ее администрация все также не подчиняется ПНС.

Вернувшись в РФ после 18 месяцев пребывания в заложниках у боевиков RADA, Максим Шугалей заявил, что в «Митиге» по-прежнему незаконно удерживаются десятки граждан из разных стран и сотни ни в чем не повинных ливийцев, которых необходимо освободить как можно скорее. Социолог отметил, что, помимо освещения ситуации в средствах массовой информации, должны быть конкретные действия.

«Людей взяли без суда, без следствия, посадили на годы. У них там нет никаких прав. В любой момент они могут быть наказаны», — обращал внимание ученый на факт игнорирования международным сообществом проблем нарушения прав человека в тюрьмах Ливии.

На фоне масштабных политических перемен в Ливии, достигнутых в результате длительных переговоров под эгидой ООН, в окрестностях столицы все еще существует место, где человеческая жизнь ничего не стоит. Тысячи людей в «Митиге», в том числе и иностранные граждане, подвергаются физическим и психологическим пыткам под молчаливым покровительством ПНС.

Боевики не только заполучили контроль над обширными территориями, но и укрепили свои позиции за счет проникновения в различные государственные структуры, в том числе силовые. Частная тюрьма «Митига» является не единственным местом, где нарушаются права человека и применяются пытки, куда помещаются люди, похищенные по политическим мотивам или ради получения выкупа. Однако именно это заведение за годы своего существования стало символом беззакония и пренебрежения международными нормами в Ливии.

От того, продолжит ли оно существовать при переходном правительстве, которое только формируется, или будет навсегда закрыто, во многом зависит дальнейшая судьба североафриканской страны, вставшей на долгий и непростой путь возвращения к миру. Роль международного сообщества, реакции которого так долго ждут тысячи невинных людей не только в десяти километрах от Триполи, но и в других ливийских тюрьмах, в данном случае вряд ли будет иметь какое-либо значение.