Астрофизики нашли разгадку тайны сигналов из далеких галактик

Москва, 21 февраля. Происхождение быстрых радиовсплесков оказалось связано со вспышками нейтронных звезд с сильными магнитными полями. Гипотезу доказали исследователи из ФТИ имени Иоффе.

Канадский радиотелескоп зарегистрировал космический сигнал от галактического магнитара 28 апреля 2020 года. Короткие вспышки произошли с интервалом в 30 миллисекунд. Похожее событие зафиксировала установка STARE2, а также российский, американский, итальянский и китайский спутники.

Одновременная регистрация сигналов свидетельствует в пользу магнитарной гипотезы. Существенная доля быстрых радиовсплесков является порождением мощных вспышек внегалактических нейтронных звезд, сообщил профессор МГУ Сергей Попов со ссылкой на публикацию в научном журнале.

Американские ученые ранее нашли источник электроэнергии на Марсе. Оказалось, что им может стать пыль на Красной планете. При соприкосновении мельчайшие частицы могут спровоцировать электрические разряды.