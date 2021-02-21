Врач назвала характерный симптом коронавируса

Одним из характерных симптомов COVID-19 является потеря обоняния. При этом полное понимание причины потери обоняния сегодня продолжает оставаться невыясненным. Об этом ФАН рассказала зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

«Обонятельная дисфункция, считающаяся самым ранним и самым важным прогностическим фактором заболевания, существенно отличается от аносмии (полной потери обоняния), вызванной другими инфекциями, – сказала сенатор. – Поствирусная аносмия характерна для 66–70% случаев заболевания. Она появляется раньше других симптомов и нередко сопровождается вкусовыми расстройствами. К сожалению, до настоящего времени полное понимание причины этого отклонения продолжает оставаться невыясненным».

Татьяна Кусайко объяснила, что сегодня рассматривается несколько факторов, лежащих в основе потери обоняния. В частности, это обструкция носовых ходов (синдром непроходимости дыхательных путей. — прим. ФАН) из-за острого воспаления и застойных процессов в слизистой оболочке.

«Еще одним фактором является проникновение возбудителя через решетчатую кость непосредственно в участок коры головного мозга, распознающий запахи. При этом у многих пациентов аносмия не сопровождается насморком и заложенностью носа», –объяснила доктор.

Помимо этого, она выделила инфицирование периферической нервной системы, разрушение нейроэпителия, выполняющего рецепторную функцию, а также комбинированное расстройство.

«Иными словами, потеря способности ощущать запахи может быть вызвана как нарушением структуры слизистой оболочки носовой полости, так и поражением самой сенсорной обонятельной системы», – пояснила Татьяна Кусайко.

Напомним, что первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19 во всем мире. В России, по последним данным, насчитывается 12 тысяч 742 новых случая коронавируса в 85 регионах. Всего в мире зарегистрировано более 110,7 миллионов заболевших.

Ранее заведующий отделом «Коллекция микроорганизмов» государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Олег Пьянков назвал период наиболее активной передачи коронавируса после заражения.