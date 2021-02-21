Казанские ученые вырастили насекомое для борьбы с колорадским жуком

Казань, 21 февраля. Группа ученых из Казани смогла вывести уникальное насекомое, которое будет вести борьбу с колорадским жуком.

При благоприятном стечении обстоятельств аграрии смогут отказаться от использования химических отрав и вырастить отличный урожай картофеля. Добиться этого можно будет с помощью насекомого под названием падизиус. Оно напоминает собой нечто среднее между тараканом и жуком-плотником. В данный момент численность выведенных особей составляет уже полторы тысячи.

«Насекомое будет широко использоваться в личном подсобном хозяйстве, в первую очередь, среди частников. Речь идет о выведении экологически чистых продуктов», — отметил Виталий Новичков руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ в эфире канала «Татарстан-24».

Ученые переживают за дальнейшую судьбу падизиуса. Особи этого насекомого любят влажность и тепло. Критической температурой для них может стать 18 градусов выше нуля. Именно в такой момент оно становится пассивным и может перестать уничтожать вредителей.

Недавно ученые обнаружили на Байкале новый род птеромалид. Эти паразитические насекомые используются для борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства.