Пес из Калининграда стал лучшей собакой-спасателем в России. ФАН-ТВ

Бордер-колли по кличке Акай несет службу в поисково-спасательном отряде МЧС в тандеме со спасателем 2-го класса Александром Александровым. Пес признан лучшей собакой-спасателем 2020 года.

Процесс тренировки собак-спасателей МЧС России проходит в игровой манере и без физического воздействия, поэтому животным нравится выполнять команды и учиться чему-то новому. Этот метод дрессировки, хотя и требует больше времени, позволяет собаке оставаться в тонусе и не терять желания работать.

«Наши собаки служат для того, чтобы искать людей, искать на позитиве. Мы должны найти, зацеловать, залюбить, обозначить. Наши собаки практически выбраковываются при агрессии к человеку и при контакте с человеком, то есть, если собака идет на контакт, бросается, кидается, то эта собака в дальнейшем в дрессировку и в работу не допускается», — отметил спасатель Александр Александров.

В прошлом году Акай принял участие в 32 поисково-спасательных операциях отряда МЧС России по Калининградской области. Однако удивительный пес работает не только в своем регионе, он нередко помогает в осуществлении мероприятий по всей России.