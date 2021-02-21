Решение судей в новом выпуске «Танцев со звездами» довело жену рэпера ST до слез

Москва, 21 февраля. Жена рэпера ST, сидевшая в зрительном зале во время нового выпуска «Танцев со звездами», расплакалась, услышав имя мужа среди выбывших участников из 12 сезона проекта.

Хип-хоп исполнитель и его партнерша Евгения Толстая выступили под трек артиста «Тишина». Номер не показался членам жюри достаточно техничным, чтобы исполнившие его участники прошли в финал и поборолись за первое место. Помимо ST и Толстой, проект покинули актриса Янина Студилина с Денисом Тагинцевым. А Дмитрий Лысенко с Ольгой Николаевой не смогли остаться в конкурсе из-за травмы актера, полученной на тренировке.

В финал 12-го сезона «Танцев со звездами» прошли пять пар: певец Сергей Лазарев и Екатерина Осипова, рэпер Давид Манукян и Дарья Палей, актер Антон Шагин и Ульяна Максимкина, актриса Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили, актриса Катерина Шпица и Михаил Щепкин.

Сергей Лазарев ранее пожаловался на несколько травм, полученных на тренировках «Танцев со звездами», а также усталость и отсутствие свободного времени из-за занятости на проекте.