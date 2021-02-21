Победители «Танцев со звездами» предположили, кто займет первое место в 12 сезоне

Москва, 21 февраля. Актриса Дарья Сагалова, певицы Юлия Савичева и Татьяна Буланова, которые ранее победили в «Танцах со звездами», предрекли первое место полюбившимся звездам 12 сезона шоу.

Дарья Сагалова, одержавшая победу в третьем сезоне проекта, призналась в симпатии к Сергею Лазареву. Актриса увидела в певце обаяние и физическую подготовку, которые, вполне возможно, приведут его к первому месту. Юлия Савичева, победившая в четвертом сезоне, выделила для себя Катерину Шпицу. Природная грация и завидное упорство знаменитости действительно вдохновляют. А победительница шестого сезона Татьяна Буланова призналась Teleprogramma.pro, что болела бы за Дмитрия Дюжева, но он уже покинул проект.

«Я болею за Яну Студилину и Дениса Тагинцева, а еще за Антона Шагина и Ульяну Максимкину. Эти пары мне нравятся. Буду следить за финалом», — заявил еще один экс-участник «Танцев со звездами», режиссер Игорь Миркурбанов.

Пока лидерами конкурса остаются Давид Манукян и Сергей Лазарев. Ранее претенденты на победу рассказали о чувствах перед финалом. Оказалось, у некоторых звезд серьезно сдают нервы.