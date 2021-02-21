Стало известно, кто дарит подарочные карты к 23 февраля с наибольшими суммами

Москва, 21 февраля. Наиболее крупные денежные суммы на подарочных картах ко Дню защитника Отечества дарят женщины в возрасте от 31 года до 40 лет. Средний чек в такой категории составил 6127 рублей.

Об этом свидетельствуют данные исследования банка "Русский стандарт", проведенного на основе сведений сети банкоматов финансовых учреждений.

Второй по размеру чек зафиксирован у клиенток в возрасте от 41 до 50 лет, которые в феврале в среднем пополнили подарочные карты на сумму 3712 рублей через банкомат. Третье место заняли покупательницы 51–60 лет с суммой 2550 рублей. Последнее место досталось молодым россиянкам в возрасте 21–30 лет, которые в среднем дарили мужчинам на предоплаченных картах 1650 рублей.

Согласно исследованию кредитной организации, проведенному в минувшем году к 8 марта, наибольшие суммы дарили женщинам мужчины 41–50 лет (средний чек 9053 рубля), мужчины в возрасте 31–40 лет в среднем пополняли подарочные сертификаты на 4114 рублей, покупатели старше 51–60 лет — на 3150 рублей, молодые люди 21–30 лет — на 1,5 тысячи рублей.

Согласно более раннему опросу финучреждения, 45,5% респондентов считают денежные средства самым желанным подарком.

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