Шесть человек стали жертвами авиакатастрофы в Нигерии

Абуджа, 21 февраля. Жертвами авиакатастрофы в Нигерии, по уточненной информации, стали шесть человек. Об этом сообщают источники в Twitter.

Шесть человек, в том числе два члена экипажа, погибли в результате авиакатастрофы самолета, который рухнул недалеко от аэропорта Абуджи, уточняют источники.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в результате неполадок воздушное судно начало резко снижаться. Пилот увел воздушное судно в сторону от жилых кварталов, чтобы минимизировать число жертв.