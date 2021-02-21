Господдержкой в Дагестане смогут воспользоваться около 50 хлебопекарных предприятий

Махачкала, 21 февраля. Не менее 50 хлебопекарных предприятий в Дагестане получат субсидии из федерального центра для компенсации части затрат на реализацию продукции, сообщили ФАН в региональном Минсельхозпроде. Всего на эти цели в республику направлено порядка 80 миллионов рублей.

«Для оказания поддержки предприятиям хлебопекарной промышленности правительством Дагестана принято постановление, согласно которому на нее смогут претендовать производители, состоящие на налоговом учете и ведущие свою деятельность на территории республики. По предварительной оценке, на первом этапе на поддержку смогут рассчитывать не менее 50 хлебопекарных предприятий», — заявили в пресс-службе аграрного ведомства.

С 15 февраля в России была введена пошлина на экспорт зерна. В целях нивелирования рисков роста цен на хлеб внутри страны правительством России было принято решение направить в регионы 4,7 миллиарда рублей для поддержки мукомолов и хлебопеков. Дагестан получил на эти цели почти 80 миллионов рублей, большая часть из которых позволит компенсировать предприятиям хлебопекарной промышленности часть затрат на реализацию хлеба, оставшаяся сумма пойдет на возмещение мукомолам трат на закупку пшеницы.

Республика Дагестан оказалась в числе первых, кто заключил соответствующее соглашение с Минсельхозом России. В региональном Минсельхозе пояснили, что господдержка будет оказываться в виде предоставления субсидий. Хлебопеки за каждую произведенную тонну хлеба получат две тысячи рублей, мукомолам компенсируют половину от разницы между текущей ценой на зерно и ее средней стоимостью за последние годы.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане не ожидается повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Сдерживающими факторами в аграрном ведомстве республики тогда назвали высокую конкуренцию между производителями внутри региона, а также меры господдержки отрасли на федеральном уровне.