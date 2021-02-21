Ведьма посоветовала не вычислять судьбу по дате рождения в интернете

Многие нумерологи уверяют, что по дате рождения можно определить характер человека, его качества и дальнейшую судьбу. В Интернете даже есть множество сайтов, на которых по дате рождения можно рассчитать определенный код. Этот код помогает определить ваш внутренний мир, ваши сильные и слабые стороны.

Правда ли, что день, в который человек родился, может повлиять на вашу жизнь, и нужно ли верить в вычисления по дате рождения из Интернета? На все эти вопросы в материале ФАН ответила ведьма Алена Полынь.

«Дата рождения однозначно может повлиять на судьбу человека. Но есть основная ошибка, которая распространена в Интернете. Там везде пишут, что все цифры нужно сложить в одно число, и получившееся количество, якобы, является числом рождения, по которому дальше идут определения судьбы — это неправильно», — объясняет собеседница ФАН.

Ведьма подчеркнула, что каждое число вибрирует в своей частоте. Дату рождения нужно смотреть полностью — отдельно каждое число, а не все складывать в одно общее.

«Каждое число влияет на судьбу человека. В ведовской нумерологии есть значение каждого числа, и как оно вибрирует по отношению к человеку. Дата рождения способна показать человеку, в каком направлении нужно двигаться, чтобы добиться успеха», — рассказала Полынь.

Собеседница Федерального агентства новостей привела пример: если в дате рождения человека есть число пять, то ему необходимо быть в движении и заниматься каким-либо спортом. Если в его жизни будут постоянные поездки, тогда и работа будет приносить финансы и удовольствия. Если же этого не будет и жизнь будет неактивной, то и судьба его сложится не лучшим образом.