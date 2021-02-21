Инженеры из Израиля создали необычный искусственный интеллект

Иерусалим, 21 февраля. Израильские инженеры создали искусственный интеллект, строящий гипотезы из области теории и чисел. Алгоритм ведет поиск математических формул в форме бесконечных дробей.

Разработка принадлежит специалистам Израильского технологического института. Система названа в честь индийского математика Сринивасы Рамануджана — «машина Рамануджана». Искусственный интеллект находит возможные связи между числами и создает гипотезы, которые в дальнейшем предстоит доказывать математикам.

Раньше ученые создавали алгоритмы, чтобы те доказывали уже имеющиеся гипотезы. Сейчас исследователи решили пойти в обратном направлении. Разработка израильских инженеров меняет в целом сам подход в формальных доказательствах, где применяется исследовательская логика.

Австралийские ученые использовали возможности нейросети в поиске уязвимостей в поведении людей. То есть искусственный интеллект способен предугадывать поведение человека. В 70% случаев он предоставил правильные результаты, отмечают исследователи.