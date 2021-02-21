Ректор СевГУ назвал включение вуза в список санкций Киева признанием значимости

Севастополь, 21 февраля. Ректор Владимир Нечаев заявил, что включение Севастопольского государственного университета в санкционный список Украины можно считать признанием значимости вуза.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об ограничительных мерах, под которое попадают порядка 20 организаций, включая СевГУ.

«Решение украинских властей говорит о том, что Севастопольский государственный университет представляет значимую величину, на которую стоит обращать внимание даже целому президенту Украины», — заявил ректор.

Нечаев считает, что это может быть каким-то образом связано с развитием университета, а также его технологической составляющей, вызвавшей опасения властей украинской стороны.

Ранее общественник Кирилл Вышинский заявил, что Москве необходима дружественная и предсказуемая Украина.