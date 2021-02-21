Джо Байден может смягчить санкции в отношении Ирана

Вашингтон, 21 февраля. Администрация американского президента Джо Байдена может смягчить санкции в отношении Ирана. Об этом проинформировали приближенные к руководству страны источники.

Согласно полученным данным, власти США могут смягчить ограничительные меры в отношении Ирана, которые были внедрены во время президентства Дональда Трампа. Подобная инициатива обусловлена стремлением Байдена «возродить» ядерную сделку.

«Смягчение санкций определенно на подходе. Не сегодня или завтра. Но оно на подходе», — рассказал приближенный к администрации источник.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Иран назвал условия переговоров по ядерной сделке с США.