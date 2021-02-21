Садальский предложил свой вариант наставников для шоу «Голос.Дети»

Актер Станислав Садальский призвал поменять наставников шоу «Голос.Дети». В разговоре с корреспондентом ФАН артист предложил свой вариант педагогов для проекта.

Страсти вокруг нового сезона детского песенного конкурса из эфира в эфир только накаляются. Сначала отличился рэпер Егор Крид, показав средний палец, сидя в судейском кресле, а затем его догнали коллеги Светлана Лобода и Баста (Василий Вакуленко) своими неуместными выходками.

По мнению Станислава Садальского, наставники прежних сезонов детского «Голоса» были более компетентны в профессии, и, в отличие от ныне оскандалившейся троицы, могли чему-то научить юных исполнителей.

«Были прекрасные наставники, была и Пелагея, был Градский, был Лещенко, было очень много разнообразных певцов. Есть и много других удивительных, способных и нераскрученных артистов, которых по телевидению не показывают», — отмечает актер.

Как полагает заслуженный артист, российскому телевидению нужны новые лица, так как старые — уже давно приелись.

«У нас одни и те же! Сплошные Галкины, Басковы, те же замыленные. У нас их очень много, высоких профессионалов консерваторских. Пускай незамыленные лица открывают таланты, рассказывают, как петь. А эти чему могут научить? Просто кривляются и строят рожи», — возмущен Садальский.

У звезды советского и российского кино нашлась, по его мнению, отличная замена лично для Светланы Лободы, которая на минувшем эфире программы «Голос.Дети» вела себя вызывающе.

«Раз уж на то пошло, вместо Лободы так лучше Машку Максакову позвать, она бы больше пользы принесла со своим консерваторским образованием», — заметил артист.

Не устроила Светлана Лобода в роли наставника не только знаменитого актера, но и представителей современной медиа-сферы — блогеров. Они также предложили скорректировать состав жюри.