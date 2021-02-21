Тихановская призвала ввести дополнительные санкции против Белоруссии

Минск, 21 февраля. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская разочарована реакцией международного сообщества на события в Белоруссии.

Она призвала оказать поддержку в отношении гражданского общества и ввести дополнительные ограничительные меры. Об этом сообщила британская газета Times.

«Тот факт, что международное сообщество не признало (президента Белоруссии Александра — Прим. ред.) Лукашенко как легитимного победителя (президентских выборов — Прим. ред.), был очень важен. Они продемонстрировали поддержку, но не хотели решать проблему», — сказала Тихановская английскому изданию.

Помимо этого, она назвала «насмешкой» санкции Евросоюза в отношении Белоруссии. Сегодня ограничения распространяются на 90 граждан республики, и это, по ее словам, смешит минские власти.

Ранее Тихановская заявила, что незаконные акции в Белоруссии провалились, так как все меньше людей выходит на митинги в стране.