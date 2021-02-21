«Это вообще за гранью»: Роза Сябитова отреагировала на памятник Моргенштерну

Российская сваха Роза Сябитова рассказала корреспонденту ФАН о своем негодовании об установленном памятнике рэперу Моргенштерну и об идее открыть музей в его честь.

«Это вообще за гранью, у меня нет даже слов, как это можно охарактеризовать. У нас умирают великие люди, которым не ставят памятники, а какой-то нечисти... Не хочу даже это комментировать», — в недоумении призналась Сябитова.

Напомним, что российскому рэперу Моргенштерну в Петербурге поставили памятник. Заказчиком бронзового памятника является блогер Илья Плавник, который отдал за эту работу полмиллиона рублей.

Лицезреть данный шедевр можно в петербургском магазине «Мам, купи». На этом юный заказчик решил не останавливаться и рассказал о планах открыть за свои средства первый музей 22-летнего рэп-исполнителя.

Илья Плавник имеет не более семи тысяч подписчиков в Instagram и около трех тысяч на канале в YouTube. И кто знает, может быть, это всего лишь пиар-ход со стороны малоизвестного блогера.