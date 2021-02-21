Проскурякова рассказала о начале отношений с Николаевым на 15-летие со дня знакомства

Москва, 21 февраля. Юлия Проскурякова рассказала «нереальную историю» знакомства с Игорем Николаевым в памятную для них дату. Звезда призналась, что сперва их отношения напоминали поле боя.

Артисты поженились в сентябре 2010 года, но познакомились они задолго до свадьбы. Перед тем, как обменяться кольцами, звездам пришлось пережить немало ссор и недопониманий.

«15 лет назад, 21 февраля 2006 года, мы с тобой встретились и началась какая-то нереальная история… Как мы долго притирались, боялись, ссорились и тут же мирились, сходились и расходились по 20 раз за день...» — обратилась к мужу певица.

Она добавила, что желание быть вместе оказалось сильнее. В итоге любовь победила, заключила звезда. Николаев в ответ признался, что с появлением Юлии его жизнь круто изменилась. Он поблагодарил супругу за дочь Веронику и признался ей в искренних чувствах.

Жена Николаева ранее поскандалила с певицей Миленой Дейнегой из-за парковочного места. Подробности ссоры рассказала сама исполнительница.