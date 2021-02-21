Деталь горящего самолета рухнула на жительницу нидерландской общины

Амстердам, 21 февраля. Фрагменты двигателя грузового самолета упали на пожилую женщину. Инцидент произошел на территории нидерландской общины Мерссен.

Самолет направлялся из аэропорта Маастрихта в Нью-Йорк. После взлета двигатель загорелся, а детали стали падать на землю. Один фрагмент самолета приземлился на женщину. Местные пожарные сообщили, что пострадавшая получила незначительные травмы.

Также в результате произошедшего были повреждены несколько автомобилей. Власти и экстренные службы Нидерландов проводят расследование происшествия.

Ранее пассажирский Boeing 777 с горящим двигателем рассыпался в воздухе. Большая часть обломков приземлилась в парке Коммонс, а также в районах Нортмур и Ред Лиф в Брумфилде, передавало Федеральное агентство новостей