Отец двух детей стал одной из жертв ДТП с большегрузом под Петербургом

Санкт-Петербург, 21 февраля. Мужчина в Тихвинском районе Ленобласти не справился с управлением, выехал на встречку и погиб при столкновении с большегрузом. Оказалось, у водителя остались двое малолетних детей.

У погибшего в ДТП в Тихвинском районе Ленобласти остались двое несовершеннолетних детей.

Инцидент произошел сегодня на трассе Вологда — Новая Ладога. Легковой автомобиль под управлением 36-летнего мужчины вылетел на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Volvo с полуприцепом. В результате ДТП погибли водитель «легковушки» и две его знакомые, которые находились в салоне.

Причиной аварии стали действия погибшего, грубо нарушившего ПДД, — он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.